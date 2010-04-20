Азаров и Путин объяснили, почему понадобилась их срочная встреча

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прибыл в Москву для доработки деталей, которые позволят Президентам Украины и РФ в Харькове подписать «серьезные» соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Ново-Огарево перед встречей с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

«Наша поездка возникла в связи с необходимостью доработать дополнительные детали завтрашнего визита Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Харьков», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что работа, проведенная министром топлива и энергетики и министром иностранных дел, позволила подойти к формированию общих позиций.

«Вместе с тем, остались детали, которые хотелось бы сегодня согласовать окончательно, и была бы возможность завтра Президентам подписать серьезные соглашения, над которыми мы достаточно длительное время работали», - заявил Н.АЗАРОВ.

В свою очередь В.ПУТИН подчеркнул, что российско-украинские контакты приобретают регулярную основу и стороны двигаются вперед по наиболее чувствительным вопросам, что «конечно, не может не радовать».

«Уверен, что и сегодняшний визит (Н.АЗАРОВА) будет полезным, и мы сможем поговорить по всем волнующим нас вопросах. Надеюсь, что выйдем на какой-то позитив», - сказал В.ПУТИН.

С украинской стороны на встрече присутствуют министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, руководитель аппарата премьер-министра Украины Александр КУШНИРЕНКО и директор первого территориального департамента МИД Украины Мирослава ЩЕРБАТЮК. С российской стороны – вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН, глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ, посол РФ в Украине Михаил ЗУРАБОВ, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Юрий УШАКОВ, заместитель министра финансов РФ Сергей ШАТАЛОВ и глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР.

Подход к прессе по результатам встречи премьеров двух стран не запланирован.