Коммунисты решили показать регионалам зубы

Коммунистическая партия Украины будет выступать категорически против учета в государственном бюджете на 2010 год требований Международного валютного фонда.

Об этом на пресс-конференции в Чернигове заявил лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО, сообщает пресс-служба партии.

“Мы будем делать все, чтобы не были учтены требования Международного валютного фонда, которые сейчас выдвигаются к правительству Н.АЗАРОВА”, - сказал П.СИМОНЕНКО.

По его словам, речь идет о повышении пенсионного возраста, о 75-процентном увеличении тарифов на газ, об увеличении других тарифов и уменьшении финансирования социальных программ в связи с ограничением дефицита бюджета.

“Все эти проблемы в очередной раз доказывают, что Украина, если будет становиться на эту позицию, потеряет политическую независимость. Поэтому мы будем категорически против этого выступать”, - отметил П.СИМОНЕНКО.

При этом он добавил, что фракция КПУ будет настаивать на том, чтобы “все обещания относительно социальных стандартов, которые давались “регионалами” перед выборами, обязательно были в полном объеме учтены и выполнены”.