Азаров попросил бизнесменов отвыкнуть от грязи

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ призвал руководителей предприятий навести порядок на территории, прилегающей к зданиям, которые им принадлежат.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

"К сожалению, мы привыкли к грязи и мусору. Поэтому обращаюсь к руководителям предприятий: наведите порядок на своих предприятиях и на прилегающих к ним территориях", - заявил Н.АЗАРОВ сегодня после подписания Меморандума о партнерстве и сотрудничестве между Кабинетом министров Украины и Украинским союзом промышленников и предпринимателей.

Он подчеркнул, что приведение в порядок территорий, вывоз мусора и ремонт фасадов домов не требует значительных расходов: "В этом вопросе многое зависит от руководителей предприятий: если руководитель привык к грязи, то люди, которые там работают, тоже ее не будут замечать. Как только руководитель начинает наводить порядок, то это постепенно прививается другим, они пытаются сделать чистыми свои дома и свои подъезды".

По словам Н.АЗАРОВА, порядок следует наводить шаг за шагом, начиная с себя: "Я прошу, чтобы вы начали со своих предприятий. Если есть порядок возле дома, возле предприятия, то он будет в целом государстве. Без порядка мы ни реформ не проведем, ни жить лучше не станем".

Премьер-министр также отметил, что соответствующая задача стоит и перед мэрами всех украинских городов.