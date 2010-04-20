Азаров: в 2009-м Дубина подписал чистые листы, а Газпром вписал условия

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ называет уголовным преступлением подписание бывшим главой НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ газовых контрактов с Российской Федерацией в январе 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня во время встречи с представителями УСПП.

Н.АЗАРОВ отметил, что такой вывод он делает из информации, полученной от премьер-министра России Владимира ПУТИНА о том, что в ходе подготовки и подписания документов О.ДУБИНА позволил себе подписать пустые листы бумаги, на которых российская сторона затем изложила свои условия.

«Если говорить откровенно, как нам рассказал премьер-министр России, чистые листы с подписью О.ДУБИНЫ и с печатями «Нафтогаза», на которых россияне писали свои условия, – это не преступление предыдущей власти перед украинским народом? Чистые листы, директивы по которым не были одобрены ни правительством, ни Верховной Радой, ни Президентом – это не преступление? Самое настоящее уголовное преступление! Превышение полномочий теми лицами, которые подписывали эти кабальные договоры для нас», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что сейчас переговоры по изменению контрактов проходят очень тяжело. Но есть надежда на снижение цены. «У нас такое газовое соглашение, которое не дает возможности нашей стране из него выйти. Мы не можем из него выйти без громаднейших потерь. И все зависит от доброй воли России – захотят они с нами согласиться, прислушаться к нашим аргументам, значит, сумеем пересмотреть этот контракт. Не захотят… Мы - как крепостные. Путь только один – Стокгольмский суд. Что мы там получим – ничего. Потому что так контракт выписан, что мы бесправны», - сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 годы; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы. 24 ноября 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали дополнения к контракту купли-продажи природного газа, в соответствии с которыми годовое контрактное количество газа на 2010 год было снижено до 33,75 млрд. куб. м.