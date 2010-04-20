Министров Тимошенко вызывают в ГПУ

Генеральная прокуратура усомнилось в законности увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» на 12 млрд. грн. Эту допэмиссию 23 февраля прошлого года инициировал Кабинет Министров Юлии Тимошенко. Увеличение уставного капитала тогда позволило «Нафтогазу» вовремя расплатиться с «Газпромом» за российский газ.

Как сообщил «Делу» пресс-секретарь Генпрокуратуры Юрий Бойченко, сейчас проверку законности допэмиссии проводит Главное Контрольно-ревизионное управление. «Генпрокуратура, в свою очередь, контролирует этот процесс", - уточнил пресс-секретарь.

Тем не менее стало известно, что давать показания по этому делу в прокуратуру уже приглашены экс-министр топлива и энергетики Юрий Продан, его бывший первый заместитель Олег Бугаев, бывший и.о. министра финансов Игорь Уманский, а также бывший глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег Дубина.

Игорь Уманский, возглавлявший в 2009 году Минфин, подтвердил, что получил приглашение дать показания следственным органам. «Я собираюсь в Генпрокуратуру в среду», - коротко отметил он. При этом Уманский заверил, что с сутью претензий Генпрокуратуры его пока не ознакомили.

Схема, по которой деньги заводились в «Нафтогаз» и которая теперь подверглась проверке, выглядела следующим образом. Уставный капитал компании правительство увеличило путем выпуска дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в собственности государства. Приобретение указанных акций осуществлялась путем их обмена на облигации внутреннего государственного займа. В свою очередь Минфин для обеспечения выполнения этого постановления осуществил выпуск ОВГЗ в размере 12 млрд. грн. со сроком обращения 9-12 лет и процентной ставкой дохода на уровне 9,5% годовых. 20 января Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) зарегистрировала допэмиссию НАК "Нафтогаз Украины" на 12 млрд. грн. Стоит отметить, что это была не самая крупная допэмиссия акций «Нафтогаза» в 2009 году, поскольку уже в июле минувшего года ГКЦБФР зарегистрировала дополнительный выпуск акций ОАО "НАК "Нафтогаз Украины" на общую номинальную сумму 18,6 млрд. грн.

По мнению одного из сотрудников прокуратуры, претензии к бывшим чиновникам касаются того, что перед увеличением уставного капитала правительство должно было внести соответствующие изменения в государственный бюджет. «Чтобы формально соблюсти процедуру, Тимошенко должна была внести проект изменения в госбюджет на текущий год и лишь потом делать допэмиссию», - отметил собеседник «Дела». У бывшего министра Кабинета Министров Петра Крупко – иное мнение: «Мы все решения принимали открыто, в присутствии заместителя генпрокурора Татьяны Корняковой. Она могла высказать свои замечания по ходу дела». Действия Генпрокуратуры он оценил как «заказ со стороны действующей власти».

В «Нафтогазе» информацию о том, что ими занялась прокуратура, пока не комментируют.