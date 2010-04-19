В БЮТ угрожают власти «активными формами протеста»

Руководитель Центрального штаба БЮТ Александр ТУРЧИНОВ подчеркивает, что оппозиция разблокировала парламентскую трибуну, чтобы прекратить спекуляции вокруг бюджета, но если новая власть не будет выполнять взятые на себя социальные обязательства, оппозиция прибегнет к другим формам протеста.

Об этом А.ТУРЧИНОВ заявил в интервью газете «Левый берег».

«Мы готовы использовать активные формы протеста, если новая власть не будет выполнять взятые на себя социальные обязательства», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его мнению, режим, который сейчас формируется в Украине, жестко будет преследовать своих оппонентов. «Находясь у власти, мы все делали для того, чтобы на законодательном уровне обеспечить права оппозиции, "регионалы" на это никогда не пойдут. Игнорируются даже элементарные права оппозиции", - отметил он.

А.ТУРЧИНОВ уточнил, что речь идет, в частности, о нежелании власти предоставить оппозиции контролирующие функции. Несмотря на это, по его словам, подконтрольные власти СМИ начали пропагандировать, что оппозиция, блокируя трибуну Верховной Рады, борется за должности в комитетах и мешает бюджетному процессу. "Мы боремся не за комитеты - за демократию", - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.