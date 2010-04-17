Янукович просит Литвина ускорить принятие закона о госзакупках

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обратился к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой принять меры по ускорению подготовки проекта закона “Об осуществлении государственных закупок”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом говорится в письме главы государства спикеру парламента.

“Учитывая недопустимость промедления с урегулированием на законодательном уровне вопросов осуществления закупок товаров, работ и услуг за государственные средства прошу принять меры для ускорения подготовки указанного закона с предложениями Президента Украины в главном комитете и его безотлагательного рассмотрения парламентом”, – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

В письме глава государства напомнил, что 16 марта вернул в парламент данный закон и подчеркнул, что, в соответствии с законом “О Регламенте Верховной Рады Украины”, закон, возвращенный Президентом Украины в ВР для повторного рассмотрения, после его подготовки в профильном комитете рассматривается вне очереди на пленарном заседании парламента, не позднее чем через 30 дней после его возвращения с предложениями Президента Украины, если Верховной Радой не принято другое решение.