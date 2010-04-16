Кабмин: День Победы не имеет границ

На торжества по случаю 65-летия Великой Победы в Украину пригласили ветеранов из стран бывшего СССР и Восточной Европы.

Об этом по итогам совещания по подготовке к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заявил вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО, сообщает Правительственный портал.

«9 мая – праздник, который консолидирует украинцев, однако он также имеет неоспоримое общечеловеческое значение. В той войне победили ценности гуманизма, взаимопонимания и общей международной ответственности за мир и спокойствие. Именно поэтому мы подчеркиваем: День Победы не имеет границ», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что на торжества уже приглашены иностранные делегации ветеранов войны, которые принимали участие в освобождении Украины от фашистских захватчиков. Свое согласие выразили ветеранские делегации из Армении, Беларуси, Словакии, Польши, а также Литвы, Латвии и Эстонии.

Кроме того, ожидается решение об участии в торжествах ветеранов из США.

«Память о том, что Победа – действительно одна на всех, способна сделать современный мир более безопасным», - подчеркнул В.СЕМИНОЖЕНКО.