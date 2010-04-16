Эксперт прочит «идеологическим партиям» неприятный сюрприз

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА прогнозирует, что проблемы отрасли ЖКХ в случае демонстрации эффективных путей их преодоления могут стать трамплином для политических спецпроектов, ориентируемых на местную проблематику.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном агентству УНИАН.

«Местные выборы могут преподнести неприятный сюрприз для так называемых идеологических партий всеукраинского масштаба. Откровенный популизм, удаленность от местной проблематики, дискуссии вокруг НАТО и языковых проблем – все это может привести к тому, что избиратель, особенно на местных выборах, будет голосовать за спецпроекты, ориентируемые на решение локальных актуальных проблем. В первую очередь, это касается проблем ЖКХ, медицинского обслуживания и т.п. Сегодня это осознали многие политтехнологи и пытаются стимулировать мегапроекты к максимальной локализации, «приземлении» своей дискуссии», - считает эксперт.

По мнению В.БАЛЫ, очень важную роль в продвижении подобной проблематики именно на политическом уровне играет неспособность власти радикализировать коммунальную реформу.

«Отношения между реформаторами отрасли ЖКХ и властью имеет свою историю. К примеру, тот же «Коммунальный фронт», активно эксплуатирующий тезис о необходимости реформирования ЖКХ, пытался найти общий язык как с правительством ТИМОШЕНКО, так и с правительством АЗАРОВА. И лишь осознание косности и инертности всей системы привело к желанию самостоятельно отстаивать проведение реформы ЖКХ с целью улучшения условий проживания населения», - отмечает В.БАЛА.