В субботу, 17 апреля, в 10.00 в столичном Доме офицеров ВСУ (ул. Грушевского, 30/1) начнется ХХ съезд Союза офицеров Украины.

Как отмечают организаторы, в связи с политически анонсированным неприсоединением Украины к НАТО съезд положит начало дискуссии относительно новой Военной доктрины, составления плана вывода Черноморского флота РФ до 2017 года. Союз офицеров Украины даст принципиальную оценку посягательствам на социальную защиту и “социальный пакет” военных, практике назначения на должности лиц с криминальным прошлым. Поскольку наступление на социальные гарантии людей в погонах развернуто с партийных высот, СОУ рассмотрит вопрос о создании новой политической силы – Партии офицеров Украины.

На съезд приглашены Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, министр обороны Украины Михаил ЄЖЕЛЬ, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Иван СВИДА и другие.

Контактные телефоны: 253-32-30, 050-232-98-58.