Ющенко в Крыму предложил заменить политику другими интересами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что в Крыму господствует заполитизированность всех вопросов и процессов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Симферополе на совещании с активом автономии.

Как сказал В.ЮЩЕНКО, в Крыму крайне неудовлетворительны все показатели, в частности, финансовые, экономические и бюджетные. «Динамика угрожающая, не характерная ни для одного другого региона Украины», - сказал он.

При этом Президент отметил, что неудовлетворительные показатели автономии связаны, в первую очередь, с суперглубокой политизацией процессов в Крыму. «На первом месте в Крыму стоит политика», - подчеркнул он.

По словам В.ЮЩЕНКО, только в Крыму так активно обсуждается вопрос НАТО, вопросы отношений с соседними государствами и вопрос языка.

При этом глава государства отметил, что существует «целая куча прагматических вопросов и вопросов, которые интересуют всех».

По словам В.ЮЩЕНКО, при такой политизации процессов в автономии у крымчан не хватает времени ни на что другое. В связи с этим он призвал жителей автономии и руководство больше времени уделять решению социальных вопросов, экономических, а также нахождению точек соприкосновения с центральной властью.

«Можно многое другое найти для Крыма, если мы увидим общенациональные интересы, независимо от цвета флага, независимо от храмов, в которые вы ходите, независимо от того языка, на котором вы говорите», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также заявил, что 2007 год должен стать годом нахождения взаимодействия органов центральной власти и местных органов Крыма.

Глава государства также заверил, что центр будет реагировать на все сигналы и просьбы, которые исходят из Крыма.