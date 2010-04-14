Кабмин объявил 2010 г. Годом ветеранов Великой Отечественной войны

Кабинет Министров Украины утвердил план общегосударственных мероприятий по проведению Года ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ, соответствующее распоряжение правительство приняло сегодня на заседании.

В соответствии с правительственным решением, в течение 2010 года центральные органы исполнительной власти, Рада министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские госадминистрации обязаны обеспечить безусловное выполнение законов по вопросам социальной защиты ветеранов Великой Отечественной войны с учетом положений Закона Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

Правительство обязало профильные министерства и ведомства обеспечить надлежащее финансирование лечения ветеранов войны в санаториях, меры по проведению соответствующими общественными организациями Года ветеранов и выплату ежегодной разовой денежной помощи ветеранам войны в соответствии с размерами, установленными Кабинетом Министрами.

Кроме того, предусматривается повышение минимальных размеров пенсий после принятия Закона "О Государственном бюджете Украины на 2010 год", увеличение размеров повышений к пенсиям ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" в связи с повышением размера прожиточного минимума для лиц, которые утратили работоспособность, увеличение размеров минимальных пенсионных выплат инвалидам Великой отечественной войны и участникам боевых действий.

Правительство рекомендовало органам местной власти при подготовке бюджета предусмотреть средства на финансовую поддержку общественных организаций ветеранов, а также расходы на финансирование региональных программ социальной защиты ветеранов. Также предусмотрено первоочередное обеспечение автомобилями и жильем инвалидов войны I группы, которые длительное время находятся на учете для их получения.

План также предусматривает проведение мероприятий по выявлению, благоустройству и сохранению мест захоронения погибших во время Великой Отечественной войны, а также по предотвращению актов вандализм и разрушения военных захоронений, памятников времен Великой Отечественной войны.

Правительство поручило организовать работу по обеспечению освещения государственными СМИ мероприятий в рамках Года ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Кроме того, в воинских частях и учебных заведениях будут организованы мероприятия, посвященные событиям этого времени, с целью донесения до молодежи объективной информации о войне, воспитания чувства патриотизма и уважения к ветеранам. Также будут проводиться культурно-творческие мероприятия, посвященные Году ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.