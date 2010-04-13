Винский предлагает всем поменять окна
Как преодолеть энергозависимость
Украине необходимо преодолевать свою энергозависимость от России путем уменьшения потребления газа благодаря применению энергосберегающих технологий.
Об этом заявил лидер партии «Народная власть» Иосиф Винский.
Комментируя украинско-российские переговоры относительно возможности уценки российского газа, Винский отметил: «Политическая цена на газ со стороны России закончилась, низкой цены уже не будет». По словам политика, «компромисс, который позволит стране выбраться из ямы, в которую ее столкнули газовые контракты, подписанные прежним премьер-министром Юлией Тимошенко, должен быть найден путем переговоров на высшем уровне».
В то же время, он отметил, что уступки России в атомной и энергетической сферах, снижая газовую зависимость Украины, в то же время увеличат ее зависимость в системе электроснабжения. «С точки зрения перспективы государства этот вариант вряд ли является оптимальным, я бы на него не шел», - отметил Винский.
Политик отметил, что уменьшению потребления энергии должно уделяться пристальное внимание на государственном уровне. «Мы должны применять энергосберегающее оборудование и технологии, задействовать альтернативные источники энергии, и таким способом в несколько раз сократить потребление газа».
«Причем нужно не говорить об этом, а взять - и эту программу реализовать. И уже в бюджете-2010 поставить вопрос о том, как за государственные средства обеспечить дома пластиковыми окнами. Да, один раз государство потратит большие деньги, но в то же время это позволит в разы уменьшить потребление тепловой энергии, а с ним – и нашу энергозависимость, - на много лет вперед», - подчеркнул Винский.