Качиньских похоронят на Вавеле

Президента Польши Леха Качинтского и его жену Марию Качиньскую похоронят на территории королевского замка Вавель в Кракове.

Как сообщает Gazeta Wyborcza, это место захоронения определено просьбой ближайших родственников президентской четы.

Правительственные чиновники предлагали похоронить Качиньских на территории варшавского собора святого Яна или на военном кладбище Повонзки.

"Семья хотела, чтобы президент с женой были похоронены на Вавеле. А именно семья определяет место захоронения", - сказал изданию высокопоставленный представитель польского правительства.

Как сообщал УНИАН, Леха и Марию Качиньских, которые трагически погибли 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском, планируют похоронить в ближайшее воскресенье – 18 апреля.