Меркель пригласила Януковича в Берлин

12 апреля во время работы Саммита по вопросам ядерной безопасности, в котором, как известно, принимают участие лидеры 47 государств, состоялась встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с Федеральным канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время общения обсуждались некоторые аспекты двусторонних отношений. В.ЯНУКОВИЧ проинформировал А.МЕРКЕЛЬ о стабилизации внутриполитической ситуации в Украине, а также начале работы над системными реформами экономики.

Федеральный канцлер Германии пригласила Президента Украины посетить Берлин.

Во время вечернего мероприятия для глав государств - участников Саммита, посвященного вопросом угрозы ядерного терроризма, В.ЯНУКОВИЧ также провел встречи с премьер-министром Турции Реджепом ЭРДОГАНОМ, премьер-министром Индии Манмоганом СИНГХОМ, премьер-министром Канады Стивеном ГАРПЕРОМ и Президентом Франции Николя САРКОЗИ, с которыми был обсужден пакет актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.