Боделана допросили в прокуратуре
10:35, 13 апреля 2010Политика
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Уже как свидетеля
|Руслан Боделан
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, отметив, что в отношении этого лица отменены постановление об объявлении в международный розыск, постановление об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу.
Также с Р.БОДЕЛАНА снято обвинение по статье по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Последующее расследование по делу будет проводить прокуратура Одесской области.
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