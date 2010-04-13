Боделана допросили в прокуратуре

прошлую субботу в прокуратуре Одесской области допросили в качестве свидетеля по делу, возбужденному по факту злоупотребления служебным положением, бывшего мэра Одессы Руслана БОДЕЛАНА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, отметив, что в отношении этого лица отменены постановление об объявлении в международный розыск, постановление об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу.

Также с Р.БОДЕЛАНА снято обвинение по статье по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Последующее расследование по делу будет проводить прокуратура Одесской области.