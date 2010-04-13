БЮТ требует от Литвина расследования

Фракция БЮТ требует, чтобы завтрашняя повестка дня заседания Верховной Рады была сформирована исключительно по предложениям оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время согласительного совета заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Он напомнил, что согласно регламенту ВР, в среду Верховная Рада должна рассматривать те вопросы, которые инициирует оппозиция. И.КИРИЛЕНКО заметил, что фракция БЮТ еще на прошлой неделе подала свои предложения, однако они никак не отражены в завтрашней повестке дня.

Лидер фракции БЮТ отметил, что его политическая сила предлагает рассмотреть завтра свыше 20 вопросов. «Мы хотим знать, почему наши предложения проигнорированы», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Он обратился к председателю ВР Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой провести служебное расследование с целью выяснения причин игнорирования прав оппозиции.