Авария на трассе Киев-Одесса: трое погибших

В Черкасской области при столкновении автомобилей погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в 16.50 на 150 км автодороги Киев-Одесса. Водитель автомобиля “Volkswagen-Passat”, двигаясь в направлении Киева, совершил столкновение с автомобилем “ВАЗ-2121”, который двигался впереди в попутном направлении. От мощного удара “Жигули” опрокинулись в кювет.

Водитель и двое пассажиров автомобиля “ВАЗ” от полученных травм погибли на месте происшествия, еще один пассажир этого же автомобиля получил телесные повреждения.

Причиной дорожно-транспортного происшествия стало нарушение водителем Правил дорожного движения - он не выбрал безопасную скорость и не соблюдал дистанцию, отметили в ГАИ.

В целом, в течение минувших суток в Украине произошло 320 ДТП, в которых 12 человек погибли, 98 – пострадали.