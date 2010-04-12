О чем говорит массовый исход нардепов в коалицию

Массовый исход депутатов из фракций оппозиции в парламентскую коалицию свидетельствует о незрелости партийной системы в Украине, отсутствии идеологической мотивации и необходимости радикализировать политическую реформу. Так заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ прокомментировал перспективу расширения коалиции за счет депутатов оппозиционных фракций, сообщили УНИАН в пресс-службе АМС.

«Нынешний исход депутатов из фракций оппозиции вскрыл всю несостоятельность партийной системы в Украине и половинчатость политической реформы, - говорит эксперт. - Ни императивный мандат, ни перспектива внеочередных выборов не могут подменить собой идеологическую мотивацию как для избирателя, так и для партийных функционеров».

По словам А.ГОЛОБУЦКОГО, в случае, если нынешние лидеры как провластных партий, так и оппозиционных не решатся на радикальные политические реформы, страна еще долго не получит внятного вектора развития, ответственной политической элиты и подконтрольной власти. «При этом и власть, и оппозиция должны пойти на конструктивную дискуссию как в этом, так и в других вопросах. И здесь на первый план должны выйти политики из оппозиционных и властных фракций, демонстрирующих способность вести конструктивный диалог», - считает политолог.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, одним из наиболее резонансных последствий такого переформатирования в парламенте станет зарождение новых идеологически альтернативных проектов. «Поскольку общественный запрос на «третью силу» в результате президентских выборов так и не был реализован, в ближайшем будущем стоит ожидать активизации политиков в этом отношении. Наиболее вероятными кандидатами будут политики, стремящиеся уйти от деструктивной модели взаимоотношения власти и оппозиции. Причем, это касается как нынешних членов оппозиционных партий, так и провластных».