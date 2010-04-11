Следствие: проблем с самолетом президента Польши не было

Проблем с техническим состоянием самолетом президента Польше не было.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства России, об этом сегодня в Смоленске сообщил председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ Александр БАСТРЫКИН.

«Запись уже расшифрована. Мы предварительно ее изучили, более детально ее будут исследовать в Москве, но, повторяю, что та запись, которая в нашем распоряжении, подтверждает, что проблем с самолетом не было, что летчик был проинформирован о сложных погодных условиях, тем не менее, он принял решение о посадке», - сказал А.БАСТРЫКИН.

В свою очередь министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН сообщил, что группа специалистов в Москве утром приступила к расшифровке речевого самописца.

«Качество записи - удовлетворительное. И есть все возможности получить достоверную информацию по полету. Параметрический самописец начинаем расшифровывать через несколько часов. Работаем вместе с польскими коллегами и Прокуратурой. Вскрывали совместно»,- сказал И.ЛЕВИТИН.