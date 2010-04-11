Бютовец увидел в событиях в Киргизии урок для украинской власти

Премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ считает, что события в Киргизии должны стать уроком для любой власти.

Как сообщает официальный сайт лидера объединенной демократической оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО об этом С.СОБОЛЕВ заявил накануне в эфире телеканала "Украина".

"Две ключевых вещи, которые не являются последними. Это отсутствие реформ и это отсутствие прав оппозиции, которая имеет возможность доносить альтернативную точку зрения", - сказал народный депутат.

Он обратил внимание на хронологию событий, предшествовавших акциям протеста в Киргизии.

"Буквально за месяц до этого резко растут цены на хлеб. По свидетельствам людей из Киргизстана это произошло почти в 3-4 раза. За неделю до этого в 2 раза увеличиваются цены и тарифы на энергоносителе и только последняя капля, которая выводит людей на улицы, – это арест лидера оппозиции", - добавил С.СОБОЛЕВ.

"Мне кажется, отсутствие реформ и замена их попыткой установить диктатуру и диктаторский режим, а какая это форма: то ли клановая, то ли семейная форма диктатуры, или это диктатура отдельных экономических группировок – не имеет значения. А вместо этого - притеснение любым способом оппозиции. Мне кажется, этот урок для Украины является очень существенным. Любая власть должна его помнить", - подчеркнул С.СОБОЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, в Киргизии 7 апреля вспыхнули массовые протесты. В результате беспорядков в Бишкеке погибли 79 человек, еще около тысячи были ранены.

Оппозиция сообщила, что правительство ушло в отставку, а Президент К.БАКИЕВ уехал из Бишкека в неизвестном направлении. Позже агентство КАБАР сообщило, что К.БАКИЕВ находится в своей южной резиденции в городе Ош. Оппозиция объявила об отставке Кабмина и создании временного правительства.