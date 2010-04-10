Янукович в США обсудит проблемы ядерного терроризма

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 11-14 апреля будет находиться в США с рабочим визитом для участия в Саммите по вопросам ядерной безопасности по приглашению Президента Соединенных Штатов Барака ОБАМЫ.

Об этом УНИАН сообщил глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН.

По его словам, ожидается, что на этот международный форум прибудут лидеры 46 государств.

Саммит посвящен консолидации международных усилий по уменьшению уровня угрозы ядерного терроризма и обеспечению надежного контроля за чувствительными ядерными материалами, которые могут быть использованы для производства ядерных взрывных устройств.

"Эти вопросы имеют особую важность для Украины, которая традиционно принимает активное участие в международном сотрудничестве в сфере ядерной безопасности", - сказал С. ЛЕВОЧКИН.

В Администрации Президента также подчеркивают, что в ходе Саммита Украина примет участие в формировании глобальной стратегии действий в сфере ядерной безопасности. Это также возможность привлечь внимание мирового сообщества к проблемам преодоления Украиной последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в частности, поднять вопрос о необходимости наполнения средствами Чернобыльского фонда «Укрытие» и Счета ядерной безопасности для успешной реализации соответствующих проектов, финансируемых за счет международной технической помощи.

В. ЯНУКОВИЧ примет участие в официальных мероприятиях Саммита, в частности, в пленарных заседаниях и отдельных встречах глав государств, во время которых будет обсуждаться тематика уменьшения угрозы ядерного терроризма в контексте безопасности ядерных материалов, роли МАГАТЭ в обеспечении физической ядерной безопасности.

Приоритетом для Президента Украины являются переговоры с руководством Международного валютного фронда и Всемирного банка, которые могут послужить восстановлению активного сотрудничества Украины с этими финансовыми организациями и привлечению международной финансовой помощи для преодоления кризисных явлений в экономике Украины.

Во время пребывания в Вашингтоне глава государства также проведет встречи с представителями американских деловых кругов, политической элиты США.

Кроме того, В. ЯНУКОВИЧ почтит память Тараса Шевченко, памятник которому установлен в Вашингтоне, и встретится с украинской общиной.

Программа визита главы государства предусматривает также проведение переговоров с лидерами отдельных стран - участников Саммита. В частности, идет подготовка рабочих встреч В.ЯНУКОВИЧА с хозяином саммита - Президентом США Б. ОБАМОЙ, а также Президентом Бразилии Луисом Лулой да СИЛВА, премьер-министром Индии Манмоханом СИНГХОМ, премьер-министром Канады Стивеном ГАРПЕРОМ, главой Китайской Народной Республики Ху ЦЗИНЬТАО, Федеральным канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ, Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, премьер-министром Турции Реджепом ЭРДОГАНОМ, Президентом Франции Николя САРКОЗИ.