Добровольцев стеречь парламентскую трибуну ночью, не нашлось

Депутаты фракций антикризисной коалиции и оппозиции не будут оставаться в сессионном зале парламента в ночь со вторника на среду.

Об этом заявил лидер фракции "Наша Украина" Вячеслав Кириленко в интервью журналистам, отвечая на вопрос, будут ли депутаты фракции оставаться в зале, чтобы заблокировать трибуну и не дать оппонентам возможности сделать это первыми.

"Пусть руководство Верховной Рады сторожит трибуну", - заявил он.

В то же время Кириленко подчеркнул, что это не снимает вопроса. По его словам, на заседании парламента в среду фракция "Наша Украина" будет настаивать на рассмотрении внесенного президентом безотлагательного законопроекта о повышении минимального размера заработной платы и пенсии.

Кроме того, Кириленко подчеркнул, что ситуация с тарифами на жилищно-коммунальные услуги остается в повестке дня. "Поскольку способ определения тарифов не определен, люди остаются в неведении".

Член фракции Партии регионов, председатель комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Виктор Тихонов тоже сообщил журналистам, что депутаты фракции Партии регионов не намерены оставаться в сессионном зале парламента на ночь к следующему заседанию.

В то же время Тихонов подчеркнул, что депутаты антикризисной коалиции "будут любыми путями обеспечивать работу сессии Верховной Рады".

Депутаты фракции БЮТ также подтвердили, что не собираются оставаться в зале парламента на ночь до заседания в среду.

"Украинская правда"