Пост главы облгосадминистрации в нынешних условиях является и политическим

Председатель Черновицкой областной государственной администрации Владимир КУЛИШ заверяет буковинскую общественность, что членство в НСНУ не будет мешать ему руководить областью и не будет никоим образом влиять на кадровую политику в исполнительных структурах края.

Об этом идет речь в обнародованном сегодня официальном комментарии В.КУЛИША относительно вступления в партию «Народный Союз «Наша Украина» и его избрания председателем Черновицкой областной организации партии.

“Оставаться внепартийным, дистанцироваться и в дальнейшем от политических процессов, которые происходят сейчас в Украине, не могу”, заявляет В.КУЛИШ. По его убеждению, должность главы областной государственной администрации в нынешних условиях является и политической. “И политические силы, которых поддержало на выборах большинство буковинцев, несут ответственность за общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в крае. Поэтому принял такое решение, подставил партии, образно говоря, и свое плечо в непростое для нее время”, - отметил В.КУЛИШ.

В то же время, губернатор Буковины убеждает жителей края, что его партийность „никоим образом не будет влиять на кадровую политику в исполнительных структурах края, не изменится мое отношение к коллегам, независимо от их политических симпатий”.

По словам В.КУЛИША, он оценивал и будет оценивать людей по профессиональным качествам, а не политическим признакам, будет требовать выполнения заданий от всех руководителей, независимо от их партийной принадлежности.

В.КУЛИШ также выразил убеждение, что его решение о вступлении в НСНУ, а также избрание председателем Черновицкой областной организации „с пониманием воспринимает общественность Буковины”. „Моя партийность не может негативно отразиться на выполнении обязанностей руководителя краевой исполнительной власти – это противоречило бы моим принципам. Я их придерживаюсь, и привык отвечать за свои поступки”, - подчеркнул он.

Как сообщалось, В.КУЛИШ после назначения в мае 2006 года председателем Черновицкой ОГА декларировал свою внепартийность.

18 февраля на отчетно-избирательной конференции НСНУ он был избран председателем Черновицкой областной ячейки партии „Народный Союз Наша Украина”.