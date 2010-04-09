Двух судей КС «заклеймили» по ошибке

Судьи Конституционного Суда Украины Иван ДОМБРОВСКИЙ и Петр СТЕЦЮК не поддержали обнародованное вчера решение суда по делу о легитимности коалиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ, уточняя информацию о списке судей КС, поддержавших вышеуказанное решение.

“Как стало известно из хорошо осведомленных источников, эти судьи заняли принципиальную позицию и не поддержали антиконституционное решение КС”, - говорится в сообщении.

Администрация сайта БЮТ просит прощения у И.ДОМБРОВСКОГО и П.СТЕЦЮКА за то, что в сегодняшней публикации они были названы в числе тех, кто поддержал решение, каким народным депутатам разрешено индивидуально входить в состав коалиции депутатских фракций в парламенте.

Напротив, как стало известно из хорошо осведомленных источников, эти судьи занимали принципиальную позицию и не поддержали антиконституционное решение КС.

Как сообщал УНИАН, сегодня сайт БЮТ со ссылкой на "Украинскую правду" обнародовал список судей, которые приняли решение по делу о конституционности положений Основного Закона и Регламента Верховной Рады, которым признано право народных депутатов индивидуально входить в состав коалиции фракций в парламенте. В этом списке были И.ДОМБРОВСКИЙ и П.СТЕЦЮК.