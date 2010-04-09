Активисты "АнтиТабачной" кампании грозят разбить палаточный городок

Активисты "АнтиТабачной" кампании не исключают, что в случае продолжения антиукраинской политики в гуманитарной сфере и репрессий в отношении участников акции, они установят в Киеве палаточный городок, в котором будут дежурить тысячи студентов из разных регионов.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал со-координатор "АнтиТабачной" кампании Сергей ПАРХОМЕНКО.

"Мы планируем спустя некоторое время разбить палаточный городок в городе Киеве. Где именно - пока не скажу, чтобы наши оппоненты не смогли заблаговременно воспользоваться этим... Мы рассчитываем, что он будет разворачиваться постепенно. Мы думаем, что несколько тысяч людей приедут в Киев", - сказал С.ПАРХОМЕНКО.

При этом он отметил, что "АнтиТабачная" кампания не является политической, она не имеет целью кого-то продвинуть, кого-то поддержать.

“Просто нельзя терпеть человека, который ненавидит все украинское", - сказал С.ПАРХОМЕНКО.

"Все министры (образования - УНИАН), которые были до ТАБАЧНИКА, они на его фоне выглядят значительно более прогрессивными", - добавил он.

Продолжая тему, харьковский юрист Сергей КУЗАН отметил, что сегодня "на гуманитарную сферу идет планомерное наступление: на студенчество, педагогов, представителей интеллигенции с обязательным использованием милиции, к сожалению".

По его словам, участники кампании не представляют какие-либо организации, а просто выражают и отстаивают свою позицию как граждане.