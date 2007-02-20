Тимошенко будет писать новую Конституцию только вместе с Нашей Украиной

Фракция БЮТ планирует разработать совместный с фракцией “Наша Украина” проект новой Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила на пресс-конференции в Хмельницком.

По ее словам, "если он будет не совместный, то нового варианта Конституции не будет вообще".

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в этом вопросе следует искать компромисс, поскольку для проведения проекта в парламенте нужен 301 голос народного депутата.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила, что сотрудничество БЮТ с “Нашей Украиной” в дальнейшем будет укрепляться.

По ее словам, сейчас в повестке дня стоит вопрос создания единых с “Нашей Украиной” фракций на местах и совместная работа в Верховной Раде.

Ю.ТИМОШЕНКО надеется вскоре “возобновить доверие и единство этих двух команд".