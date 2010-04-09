Табачник: сегодня, как в 1941-1945 годах, есть только мы и они

Министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заявляет, что «пособничество гитлеровцам» нельзя выдать «за некую естественную борьбу за свободу».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр сказал, выступая на Международной конференции «Победа над фашизмом в 1945 году, ее значение для народов СНГ и мира» в Москве.

«К сожалению в последние десятилетия в ряде независимых государств образовавшихся после распада Советского Союза, в том числе и в Украине активизировались силы, пытающиеся реабилитировать если не сами фашистские режимы, развязавшие Вторую мировую войну, то по крайней мере их местных пособников, убежденных и кровавых коллаборационистов шедших на службу Гитлеру с полным осознанием того, что их цели, задачи и идеологические установки, методы борьбы полностью совпадают с планами и взглядами лидеров третьего Рейха», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Он убежден, что их реабилитация крайне опасный путь, прямо ведущий к конечной политической реабилитации фашизма.

«Если сегодня признать, что по каким-то высоким и патриотичным соображениям можно было стать союзником Гитлера, что есть цели оправдывающие заранее спланированные уничтожение мирных граждан на основе расовой, национальной политической принадлежности, то совсем не сложно заявить, что Гитлер был всего лишь одной из воюющей сторон и действовал в рамках свойственной войне жестокости», - сказал он.

По его мнению, не случайно, современные адепты нацистов любят утверждать, что Нюрнбергский трибунал всего лишь месть победителей побежденным.

Д.ТАБАЧНИК убежден, что лишь крайне предвзятый наблюдатель может не отличить оборону от нападения и заранее спланированное уничтожение по национальному признаку миллионов мирных жителей.

«Казалось, я озвучиваю прописные истины, но именно их пытаются забыть те, кто пытается реабилитировать коллаборантов, служащих вспомогательных полицейских формирований на оккупированной гитлеровцами территориях, солдат дивизии СС Галичина, сформированных на Западной Украине или прибалтийских легионеров СС», - сказал он.

«Это адепты этих формирований пытаются поставить знак равенства между агрессором и жертвой агрессии и выдать свое пособничество гитлеровцам за некую естественную борьбу за свободу», - подчеркнул он

По его убеждению в 1941-1945 годах не могла существовать некая третья сила.

«Убежден, что идеологи этих движений, да и подавляющее большинство их сторонников прекрасно понимают, что бои велись только между гитлеровским рейхом и его сателлитами и антигитлеровской коалицией. Тот, кто не воевал на стороне последних, сражался против нее», - сказал он

«В этой гигантской мясорубке не было места третьей силе, у каждой сторон были союзники и враги», - добавил он.

Д.ТАБАЧНИК считает, что попытки реабилитации пособников Гитлера, развернувшиеся в последние 15 лет несут угрозу не только тем восточноевропейским странам, где на государственном уровне развернут процесс героизации доморощенных нацистов, «объявляемых не совсем фашистами или совсем не фашистами, даже не националистами, а просто патриотами».

Он уверен, что реабилитации коллаборантов направлена против системы после военного мироустройства, против ООН и ОБСЕ.

Д.ТАБАЧНИК подчеркнул, что попытка реабилитации фашистов и их пособников не может быть внутренним делом отдельных государств.

«Сегодня как в 1941-1945 годах есть только мы и они – цивилизация и дикость, культура и варварство, наша задача сохранить цивилизацию для наших потомков в последующие века», - сказал он.