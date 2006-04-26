Египетские бизнесмены будут учить украинских

10-00 - Состоится украинско-египетский бизнес-форум в рамках визита в Украину делегации представителей египетских деловых кругов. Форум проходит при поддержке Ассоциации бизнесменов г. Александрия и Коммерческого отдела Посольства Республики Египет в Украине. Встреча состоится при участии директора департамента международных связей УСПП Дмитрия Беспалова и вице-председателя Правления, главного менеджера компании „Гатвери”, доктора Мохамеда Гатвери (ул. Михаила Коцюбинского 1, 4 этаж, зал заседаний ФРУ).