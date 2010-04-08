Тимошенко: диктаторы сами по себе не рождаются

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Конституционный Суд своим сегодняшним решением относительно коалиции легитимизировал коррупцию в Верховной Раде.

Об этом говорится в заявлении Ю.ТИМОШЕНКО, обнародованном на ее официальном сайте.

"Своей собственной коррупцией Конституционный Суд освятил и благословил коррупцию в Верховной Раде, создав магистральные перспективы для коррумпированных действий депутатов украинского парламента", – отмечается в заявлении.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, с этого дня можно утверждать, что в Украине нет ни гаранта Конституции, ни Конституционного Суда, как органа, который стоит на страже Основного Закона. "Диктаторы сами по себе не появляются и не рождаются. Их выращивают и творят подобные суды, слабые безвольные элиты, продажные политики, апатичное гражданское общество, безразличные средства массовой информации. Отсутствие в стране надлежащего правосудия и полноценного гражданского общества вместе с ограниченной свободой слова приводят к тому, что такое резонансное событие не вызывает гражданского протеста, как это должно было бы быть", - отмечает она.

"После сегодняшнего решения Конституционного Суда выбор людей, как и выборы вообще, больше не имеют значения. Депутаты, не связанные партийной и фракционной дисциплиной, могут эмигрировать из фракции в фракцию, из коалиции в коалицию в соответствии с собственными меркантильными интересами, не ввиду интересов людей, которые их избирают. По сути, сегодня в стране уничтожена система политической ответственности", - убеждена лидер оппозиции.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что новая власть вместе с решением Конституционного Суда получила безграничное право скупать народных депутатов в нужном количестве. "В результате этого решения отдельные фракции Верховной Рады (как, например, фракции Блока Литвина и коммунистов) превратились в миноритарных акционеров фракции Партии регионов. Новая власть больше не нуждается в их услугах как целостных политических структурах. А граждане Украины, мировое сообщество больше не могут полагаться на Конституционный Суд Украины, который опозорил и дискредитировал себя целиком и полностью", - считает она.

"Сегодняшним решением Конституционный Суд Украины не уладил ситуацию и не создал предпосылок для политической стабильности, как это пытаются преподать обществу. Напротив, проблема чрезвычайно обострилась и, рано или поздно, обязательно взорвется. Адекватная реакция политикума и общества - лишь дело времени", - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.