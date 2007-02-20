Янукович хочет согласовать кандидатуру Огрызко «между собой»

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что кандидатура на должность министра иностранных дел должна согласовываться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Чернигове.

«Все решения мы принимаем коллегиально. И учитываем все составляющие», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопрос, будет ли голосовать коалиция за кандидатуру Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины. По его словам, были проведены достаточно серьезные консультации по этому вопросу в каждой партии, входящей в коалицию.

В то же время на вопрос, какую кандидатуру на должность министра иностранных дел может поддержать коалиция, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Это будет зависеть от того, кто будет предложен». В то же время, возвращаясь к кандидатуре В.ОГРЫЗКО, В.ЯНУКОВИЧ выразил мнение, что «целесообразно было бы сначала эту кандидатуру согласовать между собой. Здесь другого механизма не существует». При этом премьер отметил, что «мы не собираемся противостоять Президенту, мешать ему», но есть четкие законодательные нормы, которые предусматривают подобные шаги согласования.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду Украины представление о назначении В.ОГРЫЗКО министром иностранных дел.