В БЮТ говорят, что Тимошенко заболела

Лидер объединенной оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО из-за болезни не принимает участия в заседании оппозиционного правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания оппозиционного правительства сообщил народный депутат от БЮТ, премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ.

«У нее болезнь, но, я думаю, что она очень быстро поправится», - сказал С.СОБОЛЕВ, объясняя причину отсутствия Ю.ТИМОШЕНКО.

Он выразил мнение, что уже в следующий четверг на заседании оппозиционного правительства Ю.ТИМОШЕНКО будет присутствовать.