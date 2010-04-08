В БЮТ говорят, что Тимошенко заболела

14:26, 08 апреля 2010
Политика
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Лидер не пришла на свой кабмин

Сергей Соболев и Юлия Тимошенко
Лидер объединенной оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО из-за болезни не принимает участия в заседании оппозиционного правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания оппозиционного правительства сообщил народный депутат от БЮТ, премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ.

«У нее болезнь, но, я думаю, что она очень быстро поправится», - сказал С.СОБОЛЕВ, объясняя причину отсутствия Ю.ТИМОШЕНКО.

Он выразил мнение, что уже в следующий четверг на заседании оппозиционного правительства Ю.ТИМОШЕНКО будет присутствовать.

 

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