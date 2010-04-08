БЮТ уже готов менять Конституцию?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет о необходимости завершения на законодательном уровне процесса ограничения неприкосновенности депутатов, Президента и судей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, таким образом заместитель председателя ВР прокомментировал соответствующее решение Конституционного Суда.

"Я убежден, что необходимо завершить процедуру ограничения депутатской неприкосновенности и проголосовать соответствующее решение в Верховной Раде", - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его мнению, нельзя быть принципиальным, когда находишься во власти, и беспринципным, когда в оппозиции, или наоборот. "Необходимо быть последовательными, и занимая серьезные должности во власти, и находясь в парламентской оппозиции", - подчеркнул заместитель председателя ВР.

Вице-спикер отметил, что ограничение депутатской неприкосновенности является требованием украинского общества. "Мы обязаны завершить процедуру внесения изменений в Конституцию, поскольку сегодня депутатская неприкосновенность – это защита бизнес-деятельности депутата, которая никакого отношения не имеет к так называемому парламентскому иммунитету, который действует во всем мире", - отметил он.

Н.ТОМЕНКО считает, что парламентский иммунитет, который гарантирует свободу деятельности депутата в целом и оппозиционного депутата в частности, должен быть, но это совсем другая форма гарантии.

Заместитель председателя ВР также убежден, что в Украине целесообразно было бы ограничить и неприкосновенность Президента и судей, и, несмотря на решение Конституционного Суда, Н.ТОМЕНКО еще раз отметил, что историю с ограничением депутатской неприкосновенности нужно завершить соответствующими решениями в парламенте.

Как сообщал УНИАН, КС 7 апреля признал конституционными изменения к Конституции, предусматривающие ограничение неприкосновенности народных депутатов, и неконституционными – изменения по ограничению неприкосновенности Президента.