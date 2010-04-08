Табачник обещает обучать детей на русском

Украина должна обеспечить возможность своим гражданам обучать детей на русском языке.

Об этом заявил министр образования Дмитрий Табачник на заседании подкомитета по вопросам гуманитарного сотрудничества российско-украинской межгосударственной комиссии, которое состоялось в Москве.

"Если есть желание граждан Украины обучать своих детей на русском языке, мы должны идти им навстречу", - сказал он, сообщает пресс-служба Минобразования России.

"В российской позиции мне было приятно, что если есть желание граждан России обучать детей на украинском языке, то российская сторона тоже будет это поддерживать", - заявил Табачник.

В свою очередь министр образования России Андрей Фурсенко сказал: "Независимо от того, что мы обсуждаем - обучение языкам, открытие филиалов вузов, образовательные и культурные обмены и т.д., - решения должны основываться на принципах равноправия и партнёрства".

"Причём при обсуждении любых вопросов гуманитарного сотрудничества мы будем исходить из интересов конкретных людей, граждан наших стран", - отметил он.

Украинская правда