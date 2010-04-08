Семиноженко: формируется новая вертикаль власти

Вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО представил сегодня в Сумах нового председателя областной государственной администрации Юрия ЧМЫРЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, В.СЕМИНОЖЕНКО подчеркнул в своем выступлении, что сегодня проходит представление губернаторов еще в ряде областей Украины, а следовательно -«формируется новая вертикаль власти».

По его словам, именно эта новая власть отныне будет говорить не об обещаниях, а об уверенных шагах роста и обеспечении стабильности.

При этом вице-премьер призвал присутствовавших на церемонии сформировать вокруг нового председателя ОГА «мощную команду единомышленников». В.СЕМИНОЖЕНКО также отметил, что «сегодня - символичный день, ведь, кроме Благовещения, у Юрия ЧМЫРЯ сегодня еще и день рождения», и подарил ему большой букет желтых роз.

В свою очередь Ю.ЧМЫРЬ заявил, что будет формировать свою команду «на основе профессионализма». «Нет таких дел, которые бы нам были не по плечу», - сказал он.

Во время представления нового губернатора члены молодежных общественных организаций Сумской области под окнами Дома советов, где проходила церемония, устроили пикет в защиту украинского языка и продолжение «Анти-Табачной кампании». Свои требования пришли высказать с плакатами и транспарантами около 50 человек.