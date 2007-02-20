Верховная Рада вызывает Цушко

Верховная Рада Украины приняла постановление, которым предусмотрено заслушать в пятницу, 23 февраля, информацию министра внутренних дел Василия ЦУШКО о ситуации в Министерстве внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” данное решение проголосовал 241 из 440 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Поддержали это постановление почти в полном составе фракции КПУ, СПУ и фракция Партии регионов. За это решение не голосовали фракция «Наша Украина» и БЮТ. Автором данного постановления является народный депутат Украины Владимир СИВКОВИЧ (фракция Партии регионов).

Как сообщал УНИАН, сегодня В.СИВКОВИЧ предложил заслушать в Верховной Раде информацию министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО.

Депутат отметил, что, несмотря на то, что руководство МВД изменилось, в прессе продолжают выходить материалы, в том числе и в газете «2000», о ситуации в МВД.

Как известно, В.СИВКОВИЧ является руководителем Временной следственной комиссии ВР по вопросам проверки фактов коррупционных действий, злоупотреблений служебным положением со стороны отдельных должностных личностей МВД Украины, изложенных в статье «Другая милиция», опубликованной в газете «2000» 8 сентября 2006 года.