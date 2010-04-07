Тимошенко вышла из прокуратуры

Лидер объединенной оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО считает, что в Украине началось уголовное преследование за политическую позицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам после посещения Генеральной прокуратуры, где она провела почти полтора часа.

«Мне очень досадно, что сегодня за политические убеждения, за политическую позицию, за защиту Конституции Украины начинается уголовное преследование. Слава Богу, пока не сажают за решетку, но такие симптомы для демократической страны просто недопустимы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ сообщила, что во время общения в Генпрокуратуре она предоставила два диаметрально противоположных решения Конституционного Суда относительно принципов формирования парламентской коалиции. «Я еще раз подтвердила то, что судей Конституционного Суда подкупали, принуждали, запугивали принимать неправосудное решение», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО не уточнила, в каком статусе ее приглашали в Генеральную прокуратуру. Она отметила, что ее приглашали дать объяснения и информацию.

Лидер оппозиции также заявила, что, несмотря на давление со стороны Генпрокуратуры, не изменит свою позицию относительно незаконности решения КС. «Я под давлением Генеральной прокуратуры и под давлением ЯНУКОВИЧА менять свою позицию и свои оценки того, что происходит в Конституционном Суде, не буду. Я еще раз подтверждаю, что рано или поздно, но конституционные судьи будут отвечать за то, что они разрушили полностью выбор людей, разрушили конституционный порядок формирования власти. И ответственность как на ЯНУКОВИЧЕ за это лежит, так и на судьях Конституционного Суда», - заявила она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в случае повторного вызова в Генпрокуратуру будет продолжать настаивать на своей позиции. «Но очень досадно, что ЯНУКОВИЧ начинает разговаривать со своими политическими оппонентами через решетку», - сказала она.