Тимошенко пришла в Генпрокуратуру

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня пришла по вызову в Управление поддержки государственного обвинения в судах Генпрокуратуры для дачи пояснений относительно возможного подкупа судей Конституционного суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, она прибыла в указанное управление, которое находится в центре Киева на ул. Б. Гринченко, 3-д и куда ее вызвали на 14.00, с опозданием на 40 мин.

В интервью журналистам Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в качестве доказательств в подтверждение обнародованной ею ранее информации она готова предоставить работникам прокуратуры письмо-обращение на ее имя, в котором указаны факты, озвученные ею на днях.

Также она отметила, что ее интересы в правоохранительных органах будет представлять народный депутат Виктор ШВЕЦ, который несколько лет назад также был ее адвокатом.

Как сказала Ю.ТИМОШЕНКО, "причиной этого вызова так, как указано в приглашении, которое я получила, является моя публичная позиция относительно решения Конституционного Суда, который освятил незаконное решение создания коалиции в парламенте".

При этом она отметила, что КС ранее принял решение, которым запрещено создание коалиции в парламенте отдельными депутатами, и четко определил, что коалиция должна состоять из депутатских фракций и является "единственно возможной коалицией". "Но после того, как ЯНУКОВИЧ занял пост Президента, Конституционный Суд по его требованию резко поменял свое решение и резко поменял свою позицию и определился уже вчера, что фракции, в том числе и отдельные народные депутаты, которые на базе взяточничества, предательства создают коалицию, все это является законным и конституционным", - заявила лидер оппозиции.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО получила повестку в Генеральную прокуратуру за распространение ею информации о ходе рассмотрения дела в Конституционном Суде относительно формирования коалиции.

В частности, 29 марта Ю.ТИМОШЕНКО обвинила Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Партию регионов в давлении на Конституционный Суд с требованием принятия решения, удостоверяющего конституционность образования новой коалиции.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, представители Партии регионов по одному вызывают членов Конституционного Суда и требуют либо принять решение о том, что коалиция и правительство являются легитимными, или выбрать несколько других вариантов. Первый вариант - написать заявление об увольнении по собственному желанию, при этом судьям гарантируется неплохое пенсионное обеспечение и должность, но более низкого уровня. Второй вариант - получить 1 млн. долл. за принятие решения о конституционности создания коалиции.