Янукович прилетел к Назарбаеву

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл в Казахстан с однодневным официальным визитом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, В.ЯНУКОВИЧ имел короткую беседу с официальными лицами Казахстана, которые встречали его в аэропорту г. Астаны, после чего глава государства отбыл во дворец Президента Республики Казахстан “Акорда”.

Как сообщал УНИАН, в рамках визита предусматривается встреча Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА с Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ в узком кругу и переговоры в расширенном составе.

Во время переговоров главы двух государств обсудят широкий круг вопросов двусторонних отношений, в частности, в энергетической, транспортной, аэрокосмической, машиностроительной отраслях.

Отдельной темой переговоров станет обсуждение актуальных проблем глобального и регионального сотрудничества, взаимодействие международных организаций, в частности ОБСЕ, где Казахстан председательствует в 2010 году.