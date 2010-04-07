КС разрешил ограничить неприкосновенность нардепов

Конституционный Суд Украины разрешил ограничить неприкосновенность народных депутатов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в решении КС по делу по обращению Верховной Рады о предоставлении заключения относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Основного закона законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно гарантии неприкосновенности для отдельных должностных лиц).

Законопроектом предусматривается откорректировать институты неприкосновенности Президента и народных депутатов. В частности, предложено отменить в действующей редакции Конституции часть 1 статьи 80, которой народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность. Суд усматривает, что исключение этой нормы Конституции не предусматривает отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина и не противоречит части 1 статьи 157 Конституции.

Кроме того, в части 2 статьи 80 Конституции установлено, что народные депутаты не несут юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Законопроектом предлагается изъять эту норму Конституции. КС пришел к заключению, что исключение из части 1 статьи 80 Конституции положения «за исключением ответственности за оскорбление или клевету» ограничивает права и свободы человека и гражданина, что противоречит требованиям статьи 157 Конституции.

Также законопроектом предлагается часть 3 статьи 80 Конституции изложить в другой редакции: «Народный депутат Украины не может быть без согласия Верховной Рады Украины задержан или арестован до вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении него». В то время как сейчас народный депутат не может быть без согласия ВР привлечен к уголовной ответственности, задержан или арестован.

Суд пришел к заключению, что предложенные изменения к части 3 статьи 80 не противоречат требованиям статьи 157 Конституции.