Янукович улетел в Казахстан

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл с однодневным официальным визитом в Республику Казахстан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, цель визита - придать новый импульс взаимным отношениям Украины и Казахстана и вывести их на качественно новый уровень.

В рамках визита предусматривается встреча Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА с Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ в узком кругу и переговоры в расширенном составе.

Во время переговоров главы двух государств обсудят широкий круг вопросов двусторонних отношений, в частности, в энергетической, транспортной, аэрокосмической, машиностроительной отраслях.

Отдельной темой переговоров станет обсуждение актуальных проблем глобального и регионального сотрудничества, взаимодействие международных организаций, в частности ОБСЕ, где Казахстан председательствует в 2010 году.

В состав официальной украинской делегации вошли глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН, министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО, министр по вопросам топлива и энергетики Юрий БОЙКО, министр транспорта и связи Константин ЕФИМЕНКО, министр промышленной политики Дмитрий КОЛЕСНИКОВ, министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК, генеральный директор Национального космического агентства Юрий АЛЕКСЕЕВ.