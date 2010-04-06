Янукович утвердил новый состав СНБО

Указ - на сайте главы государства

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны. Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства. Согласно документу, Совет национальной безопасности и обороны возглавил Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ. В состав СНБО вошли: премьер-министр Николай АЗАРОВ; секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА; министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО; министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ; министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ; председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН (по согласию); глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН; генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО (по согласию); министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЁВ; председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ (по согласию); председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

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