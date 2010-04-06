Тимошенко расскажет о «начале репрессий»
10:45, 06 апреля 2010Политика
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Лидер БЮТ даст пресс-конференцию
Сегодня в 12.30 состоится пресс-конференция лидера объединенной демократической оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.
Согласно сообщению, пресс-конференция посвящена теме: "Решение Конституционного Суда относительно способа формирования коалиции. Начало политических репрессий".
Брифинг состоится по адресу: ул. Туровская, 13.
Аккредитация журналистов проводится по телефонам: 527-70-84, 067-468-46-62, 067-656-52-40.
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