Тимошенко расскажет о «начале репрессий»

Лидер БЮТ даст пресс-конференцию

Сегодня в 12.30 состоится пресс-конференция лидера объединенной демократической оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ. Согласно сообщению, пресс-конференция посвящена теме: "Решение Конституционного Суда относительно способа формирования коалиции. Начало политических репрессий". Брифинг состоится по адресу: ул. Туровская, 13. Аккредитация журналистов проводится по телефонам: 527-70-84, 067-468-46-62, 067-656-52-40.

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