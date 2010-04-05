Янукович сегодня посетит Москву

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует осуществить визит в Москву.

Как сообщал УНИАН, об этом сказала заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН.

«В понедельник Президент осуществит короткий визит в Москву, где окрестит внука своего школьного товарища. Там же глава государства посетит могилу своего названого отца – космонавта Георгия Берегового. Президент почтит память человека, который сыграл значительную роль в его жизни», - сказала А.ГЕРМАН.

В декабре 1978 года благодаря обращению депутата Верховного Совета СССР Георгия Берегового в Донецкий областной суд обе судимости (1967 и 1970 годов) В ЯНУКОВИЧА были погашены. Позже Береговой помог ему стать членом КПСС и принял его на должность своего помощника и доверенного лица. Летчик-космонавт скончался в 1995 году. Он похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

А.ГЕРМАН также сообщила, что 7 апреля планируется визит Президента Украины в Республику Казахстан.

Как сообщал УНИАН, на 12-13 апреля запланирован визит Президента В.ЯНУКОВИЧА в США для участия в Саммите по ядерной безопасности. В рамках рабочего визита также планируются встречи Президента Украины с американским руководством.