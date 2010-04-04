Табачник успокоил: репрессий не будет

Министр образования Дмитрий Табачник не собирается отчислять или увольнять из вузов участников "АнтиТабачной" кампании.

Об этом он сказал в эфире телеканала Интер.

На вопрос, что будет со студентами, преподавателями, ректорами вузов, которые приняли участие в так называемой "АнтиТабачной кампании", министр ответил: "Абсолютного ничего. А почему с ними должно что-то быть?"

"Могут быть спокойны и те, кто финансировал кампанию, и те, кто в ней участвовал. Я думаю, что это тоже составляющая демократического общества - появление разных взглядом", - подчеркнул Табачник.

"Единственное, что не хотелось бы, чтобы по итогам летнего семестра все двоечники во всех вузах Украины говорили, что они участвовали в какой-то кампании и двойки их объясняются этим", - отметил он.

Как известно, после формирования нового правительства в Украине прошел ряд акций протеста против назначения Табачника министром образования.

Украинская правда