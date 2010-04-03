Янукович придет на всенощную

Пасхальное богослужение Украинской православной церкви Московского патриархата состоится в столице в ночь на 4 апреля на площади перед Успенским собором Киево-Печерской Лавры.

Как сообщили УНИАН в пресс-офисе УПЦ, Пасхальная всенощная начнется в 23.30. Возглавит праздничную службу Митрополит ВЛАДИМИР.

На богослужении будет присутствовать Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, в день Пасхи, 4 апреля, в 16.00 Вифлеемскую икону Божьей Матери, которая прибудет в Киев в Великую субботу, перенесут крестным ходом из Киево-Печерской Лавры к месту строительства Свято-Воскресенского кафедрального собора (Железнодорожное шоссе, 3, станция метро «Лыбедская»).

Там состоится Великая Пасхальная вечерняя, которую возглавит Митрополит ВЛАДИМИР. Предстоятель УПЦ заложит капсулу и ковчег с мощами в фундамент будущего Кафедрального собора в честь Воскресения Христова и совершит молебен на начало строительных работ, что станет отправной точкой в строительстве главного храма УПЦ.

Вифлеемская икона Божией Матери будет находиться в Киеве до 18 апреля в деревянном храме в честь Всех святых на месте строительства Кафедрального Собора УПЦ. Поклониться святыне смогут все желающие.