В БЮТ трудоустройство Портнова назвали потерей

Назначение народного депутата от Блока Тимошенко Андрея ПОРТНОВА заместителем главы Администрации Президента является потерей для БЮТ.

Об этом сказал его коллега по фракции Андрей ШЕВЧЕНКО в эфире "5 канала".

В частности, по словам А.ШЕВЧЕНКО, А.ПОРТНОВ никогда не принадлежал к идейным БЮТовцам, которые формулировали и формировали идеологию БЮТ, но он очень сильный юрист. “Я думаю, что в этом смысле это потеря для нашей команды", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил А.ПОРТНОВА заместителем главы Администрации Президента Украины – руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства.