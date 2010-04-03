Как Тимошенко будет праздновать Пасху

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО на Пасху планирует посетить храмы разных конфессий, где примет участие в праздничных богослужениях.

Об этом сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

В частности, она посетит Владимирский собор Украинской православной церкви Киевского патриархата, Андреевскую церковь Украинской автокефальной православной церкви, Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру Украинской православной церкви и храм Святого Василия Великого Украинской греко-католической церкви.

Воскресный день Ю.ТИМОШЕНКО проведет в семейном кругу в Днепропетровске.