Как Тимошенко будет праздновать Пасху
10:09, 03 апреля 2010Политика
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Лидер БЮТ посетит разные храмы
Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО на Пасху планирует посетить храмы разных конфессий, где примет участие в праздничных богослужениях.
Об этом сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.
В частности, она посетит Владимирский собор Украинской православной церкви Киевского патриархата, Андреевскую церковь Украинской автокефальной православной церкви, Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру Украинской православной церкви и храм Святого Василия Великого Украинской греко-католической церкви.
Воскресный день Ю.ТИМОШЕНКО проведет в семейном кругу в Днепропетровске.
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