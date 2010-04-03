Литвин: бюджет будет плохой, я сразу говорю всем

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что бюджет на 2010 год, который парламент планирует принять на следующей пленарной неделе (с 13 по 16 апреля - УНИАН) будет низкого качества.

Об этом он заявил сегодня в интервью телеканалу "Рада".

"Бюджет будет плохой, я сразу говорю всем. Бюджет будет плохой и очень плохой", - сказал В. ЛИТВИН.

"Лучше иметь такой бюджет, чем отсутствие бюджета вообще", - добавил он.

Также спикер повторил, что если и дальше будет продолжаться блокирование работы парламента оппозицией, то он поставит на голосование принятие этого документа в целом без какого-либо обсуждения. "Если будет блокироваться Верховная Рада Украины, будет блокироваться возможность обсудить, улучшить бюджет, найти дополнительные возможности, то ничего не останется, как взять и поставить на голосование, и провести голосование за принятие закона, после того пусть продолжают беситься", - заявил В. ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня фракция БЮТ блокировала работу парламента, требуя перераспределить парламентские комитеты между коалицией и оппозицией так, чтобы последняя имела возможность контролировать работу власти.