Литвин: бюджет будет плохой, я сразу говорю всем
Сегодня фракция БЮТ блокировала трибуну
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что бюджет на 2010 год, который парламент планирует принять на следующей пленарной неделе (с 13 по 16 апреля - УНИАН) будет низкого качества.
Об этом он заявил сегодня в интервью телеканалу "Рада".
"Бюджет будет плохой, я сразу говорю всем. Бюджет будет плохой и очень плохой", - сказал В. ЛИТВИН.
"Лучше иметь такой бюджет, чем отсутствие бюджета вообще", - добавил он.
Также спикер повторил, что если и дальше будет продолжаться блокирование работы парламента оппозицией, то он поставит на голосование принятие этого документа в целом без какого-либо обсуждения. "Если будет блокироваться Верховная Рада Украины, будет блокироваться возможность обсудить, улучшить бюджет, найти дополнительные возможности, то ничего не останется, как взять и поставить на голосование, и провести голосование за принятие закона, после того пусть продолжают беситься", - заявил В. ЛИТВИН.
Как сообщал УНИАН, сегодня фракция БЮТ блокировала работу парламента, требуя перераспределить парламентские комитеты между коалицией и оппозицией так, чтобы последняя имела возможность контролировать работу власти.