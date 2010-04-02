Регионалы превращают оппозицию в боевой отряд?

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что блокированием трибуны оппозиция добивается создания цивилизованной модели отношений с властью.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии В.БАЛЫ по поводу позиции парламентской фракции БЮТ.

По словам В.БАЛЫ, блокирование трибуны Верховной Рады представителями оппозиции происходит из-за нежелания команды Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, консолидировавшей в своих руках максимально возможную власть, выработать модель взаимоотношений с парламентской оппозицией.

По мнению эксперта, в интересах коалиции - «снять» вопросы с распределением парламентских комитетов. «Этот путь четко определяет правила взаимоотношений власти и оппозиции. Игнорирование позиции оппонентов со стороны фракций коалиции приведет к деструктивным методам коммуникации со стороны того же БЮТ. Фактически коалицианты подталкивают оппозицию к жестким мерам донесения своего видения стратегии развития государства. При этом, надо сказать, любая власть будет терять электоральные очки», - считает В.БАЛА.

По мнению эксперта, оппозиционное правительство по своей сути должно выполнять функцию совещательного экспертного органа, а не боевого отряда.

«Сегодня коалиция фактически превращает оппозицию в боевой отряд, подталкивая ее к деструктивным методам дискуссии. В то же время, по своей сути такой институт, как оппозиционное правительство, должен выполнять функции экспертного совета и совещательного органа, отслеживающего динамику деятельности власти, коррелирующую ее», - отмечает директор АМС.

Как сообщал УНИАН, сегодня фракция БЮТ блокировала работу парламента, требуя перераспределения парламентских комитетов с целью контролировать работу власти.